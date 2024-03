L’Aquila è Capitale della cultura italiana nel 2026 | la gioia delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 14 marzo 2024)è stata designataper il, come annunciato dal MinistroGennaro Sangiuliano durante una cerimonia a Roma. La città ha prevalso su altre nove finaliste in un processo di selezione che ha valutato 16 candidature. Questa vittoria rappresenta un riconoscimento significativo per, che si avvia a commemorare il quindicesimo anniversario del terremoto del 2009. Il progetto presentato, “città multiverso”, si concentra su salute pubblica, coesione sociale, creatività e innovazione, e sostenibilità socio-ambientale, coinvolgendo un ampio spettro di attivitàli e artistiche. La città riceverà un contributo finanziario di un milione ...