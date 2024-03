L' Aquila Designata Capitale Italiana della Cultura 2026 dal Ministro Sangiuliano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'- In un'atmosfera carica di eccitazione, il, Gennaro, ha annunciato che L'sarà laper l'anno. La proclamazione è avvenuta durante una cerimonia tenutasi a Roma, nella suggestiva Sala Spadolini del Ministero, alla presenzagiuria presieduta da Davide Maria Desario e composta da Virginia Lozito, Luisa Piacentini, Andrea Prencipe, Andrea Rebaglio, Daniela Tisi, Isabella Valente, insieme ai rappresentanti delle altre 10 città finaliste. Tra le concorrenti battute si sono annoverate Agnone (Isernia), Alba (Cuneo), Gaeta (Latina), Latina, Lucera (Foggia), Maratea (Potenza), Rimini, Treviso, e ...

L’Aquila è la Capitale della Cultura 2026, le città in gara, i progetti e la nuova iniziativa: L'Aquila è la Capitale della Cultura 2026, il presidente Desario: "Vorremmo proporre di integrare il bando con un riconoscimento anche per altre città".ildigitale

Il prete positivo alla cocaina dopo l'incidente in auto non si trova. «Sparito nel nulla». E il vescovo gli toglie il sussidio: I carabinieri lo hanno cercato invano nella canonica che ha in uso a Pescocostanzo, paese della provincia dell'Aquila nel quale amministrava la parrocchia fino a qualche mese fa e da dove, ...ilmessaggero

L’Aquila CAPITALE DELLA CULTURA: DE BLASIS; “GIUSTO RICONOSCIMENTO”. TORDERA, “SONO ORGOGLIOSO”: L’Aquila -“L’Aquila bella mé” (“L’Aquila bella mia”) i pastori Aquilani pronunciavano questa frase al ritorno della transumanza dopo esserne stati lontani, con gli occhi accecati dalla bellezza della ...abruzzoweb