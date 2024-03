L' Aquila Capitale italiana della cultura 2026 | l' annuncio del ministro Sangiuliano | succede ad Agrigento

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'è la. A proclamarla è stato il, Gennaro, nel corsocerimonia in corso a Roma, nella Sala...

L'Aquila è la nuova Capitale italiana della Cultura . Supera le altre candidate finaliste . La corsa la vedeva in competizione con Agnone (Isernia), ?Agnone 2026 : Fuoco dentro. Margine... (ilmessaggero)

L'Aquila è la Capitale italiana della cultura 2026 . A proclamarla è stato il ministro della cultura , Gennaro Sangiuliano , nel corso della cerimonia in corso a Roma, nella Sala... (leggo)

L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026: Roma, 14 mar. (askanews) – E’ L’Aquila la Capitale italiana della Cultura 2026. La cerimonia di proclamazione è in corso al Ministero della Cultura. La giuria di Selezione presieduta da Davide Maria D ...askanews

Capitale della cultura 2026, niente vittoria per Treviso. Il titolo va a L'Aquila.: Capitale della cultura 2026, amaro in bocca per Treviso. Il titolo va a L'Aquila. La proclamazione oggi, 14 marzo, alle 11 nella Sala Spadolini del Ministero della Cultura. La città vincitrice è stata ...ilgazzettino

Niente da fare per Gaeta e Latina, è L’Aquila la Capitale italiana della Cultura: Arriva il verdetto: nulla da fare per le città pontine di Latina e Gaeta che pure erano in finale e ci hanno sperato fino alla fine. Il ministro della ...h24notizie