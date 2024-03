L’Aquila capitale italiana della cultura 2026 | fra le altre finaliste Lucera Anche Maratea

12.43 L'Aquila è la Capitale italiana della Cultura 2026 . A proclamarla è stato il ministro della Cultura Sangiuliano, nella cerimonia a Roma. La città riceverà un milione di euro per realizzare le ... (televideo.rai)

L’Aquila 2026, CASTELLI: RISULTATO CHE PREMIA LA CITTÀ E L’APPENNINO CENTRALE: Roma, 14 mar – “La designazione di L’Aquila a capitale italiana della Cultura 2026 è una bellissima notizia, non solo per la città e il suo territorio, ma per tutto l’Appennino centrale. Si tratta di ...9colonne

