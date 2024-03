L’Antitrust multa TikTok | inadeguati i controlli sui minori

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) L'Autorità Antitrust italiana ha inflitto una sanzione di 10 milioni di euro a, il popolare social network cinese, per non aver implementatoadeguati sui contenuti diffusi sulla piattaforma, con particolare riferimento a quelli che potrebbero mettere a rischio la sicurezza die soggetti vulnerabili. Questa decisione mette in luce le crescenti preoccupazioni riguardo alla sicurezza online e alla protezione dei dati personali degli utenti più giovani, un tema che ha attirato l'attenzione delle autorità di regolamentazione in tutto il mondo. Ladell'Antitrust: un segnale forte La sanzione imposta da Antitrust non è un caso isolato. Anche in Irlanda,ha ricevuto unadi 345 milioni di euro per violazioni relative alla gestione dei dati ...