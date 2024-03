L’Antitrust bastona TikTok | multa da 10 milioni di euro

(Di giovedì 14 marzo 2024) Roma, 14 mar – L’Autorità Antitrust ha sanzionato– una delle app più popolari – per 10didopo aver accertato che “risultano inadeguati i controlli della società sui contenuti che circolano sulla piattaforma, in particolare quelli che possono minacciare la sicurezza di soggetti minori e vulnerabili”. L’ennesimo attacco all’app cinese nel giro di pochi giorni: il “google della Generazione Z” sembra destinato a scomparire.ta perCome si legge nella nota “questi contenuti vengono sistematicamente riproposti agli utenti a seguito della loro profilazione algoritmica, stimolando un uso sempre crescente del social network”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sottolinea il comunicato, ha stabilito una sanzione di 10di ...

Antitrust, 10 milioni di euro di multa per TikTok: inadeguati i controlli per i minori: "L’attività istruttoria – si legge nella nota dell'Antitrust – ha consentito di accertare la responsabilità di TikTok nella diffusione di contenuti - come quelli relativi alla challenge “cicatrice ...teleborsa

Equo compenso, Agcom vince: Meta e Google verso l’accordo con gli editori: Il Consiglio di Stato dà ragione all’Agcom e agli editori: adesso gli editori e i rappresentanti di social network e motori di ricerca dovranno decidere come spartirsi il ricco mercato delle ...quifinanza

Ama, Santori (Lega): "Agcm bastona Gualtieri, come giustificare servizio disastroso": “Da tempo la Lega chiede le dimissioni del presidente Pace e di mettere fine a un disastro annunciato per evitare il quale nulla di concreto è stato fatto”.primapaginanews