L’annuncio di Alessandro Cattelan da Antonella Clerici | “Torno con un nuovo show in prima serata”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il ridiinsi avvicina. Nell’incursione di ieri a È sempre mezzogiorno – dov’è entrato in studio in sella ad una bicicletta -, si è sbottonando sulprogetto a cui sta lavorando con il suo gruppo di autori e ha rivelato alcuni dettagli inediti sul programma che dovrebbe andare in onda verso la fine di maggio sempre su Rai2. Untitolo, dunque, e non sarà il classico latealla Stasera c’è. “Ma ho letto che torni anche in: un piccolo spoiler me lo fai?”, lo ha stuzzicato. “Sono tornato a casa il weekend scorso e mia madre mi ha detto: ‘Ma il 20 maggio fai la ...