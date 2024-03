Lane | ' Bce più fiduciosa sull' obiettivo del 2% d' inflazione'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Bce è "chiaramente" piùsul raggiungimento del target d'al 2%, e semplicemente "sta prendendo tempo" in attesa che i dati economici confermino che i prezzi stanno andando "in maniera sostenibile" verso quell'". Lo ha detto in un'intervista alla Cnbc il capo economista della Banca centrale europea Philip, spiegando che "occorrerà vedere riunione dopo riunione" a quale ritmo ridurre i tassi in risposta a una domanda'ipotesi di due tagli prima di agosto e altri due entro fine anno, evocata dal governatore greco Yannis Stournaras.si è soffermato sul differenziale di crescita fra l'area euro e gli Usa e'andamento dei salari, uno dei fattori di pressioni inflazionistiche sotto osservazione da parte della Bce. "I salari non ...