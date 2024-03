L’Andrea Costa adesso rischia grosso | possibili ’porte chiuse’ fino a fine stagione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Arriva una brutta nuova dopo l’altra in questa settimana per. Dopo aver fatto i conti con l’infortunio di Luca Fazzi, che lo terrà fuori dai giochialla conclusione della, ieri la società ha ricevuto l’ennesima sanzione dal giudice sportivo, all’indomani della sfida con Lumezzane, che va a colpire pesantemente le casse biancorosse. Ma non solo, perché arrivati a questo punto si palesa il rischio di giocare a porte chiuse qualora certi episodi si dovessero ripetere. Intanto è di 750 euro la sanzione relativa a domenica, che porta il totale delle multe stagionali a 8030 euro. Che anche la gara con Lumezzane, che si è giocata sul neutro di Cento, potesse portare a qualche sanzione era nell’aria. Prima i cori che la tifoseria biancorossa, che nella curva del palasport di Cento si trovava ...