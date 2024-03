Lancio Starship | la nave è sparita nel nulla | quanti soldi ha perso Elon Musk

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il terzodispaziale del colosso SpaceX, è stato un successo. Almeno fino al rientro. I commentatori di SpaceX, durante la diretta del volo, hanno confermato che la base avevail controllo delle comunicazioni con ladurante la fase di rientro nell’atmosfera. Una grave perdita, soprattutto economica. Quanto costa una, soprattutto se va persa?ha sorriso all’esito del terzo, memore delle precedenti esplosioni. Un altro passo avanti è stato fatto dall’azienda per avvicinarsi all’obiettivo. Anche il capo della Nasa, Bill Nelson, si è congratulato con SpaceX per un “volo di prova di successo”.: laè andata perduta ...

Partita dalla Starbase in Texas, la navicella Starship di SpaceX è riuscita a raggiungere la velocità orbitale per la prima volta , svolgendo con successo anche una serie di test molto importanti.... ... (dday)

