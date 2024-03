Lanciata la Starship | l’astronave di Elon Musk che porterà l’essere umano su Marte

(Di giovedì 14 marzo 2024) SpaceX ha lanciato nello spazio la, il prototipo dell'astronave chel'uomo sue permetterà la riconquista della Luna. L'astronave si è sganciata dalla piattaforma di Starbase a Boca Chica ed è in viaggio verso lo spazio. È il terzo lancio del più grande e potente veicolo spaziale mai costruito.

