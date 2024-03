Lancia cambia il logo HF e debutterà sulla nuova Ypsilon

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 14 marzo 2024) L‘azienda automobilistica torinese si prepara a gettarsi nel futuro, questo con un nuovoper laHF. Il team ha intenzione di tornare in pista con un nuovo e grande debutto con ildel tutto rivisitato Il mondo si evolve e, di conseguenza, anche la. Per prepararsi al futuro, infatti,ha deciso dire ilHF, in occasione soprattutto per festeggiare l’uscita del film Race for Glory, principalmente destinato alle sale cinematografiche italiane. Con questo gesto, il team torinese ha voluto dimostrare di essere disposta are e iniziare un nuovo capitolo della sua storia, con un nuovo simbolo. Un simbolo che, anche seto, mantiene comunque la tradizione, ma guarda al futuro della propria ...