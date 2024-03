L’amore di Scott e la noncuranza di Tony Khan nel destino della TNA

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 14 marzo 2024) Il 2021TNA si apre con il debutto di Kenny Omega, un Moose proiettato sempre più verso il push definitivo e un Rich Swann come valido detentore del titolo mondiale. Le gerarchie cambiano a Rebellion, il momento esatto in cui Kenny sconfigge – o per meglio dire distrugge – Swann divenendo per la prima volta campione del mondo TNA, ma soprattutto il primo wrestler non sotto contratto con la compagnia a riuscirci. La collaborazione con la AEW è di fatti al suo apice – anche se in realtà sarà solo un fuoco di paglia a dimostrazione dello scarso interesse e un pizzico di ingratitudine mostrate da parte di– nonostante a Dynamite non si sia mai visto un segmento o elemento utile a direzionare il fan verso il match precedentemente citato. IMPACT fa il suo e forse riesce a scrivere ed esporre nei giusti modi ...