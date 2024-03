L' amara verità di Feltri | Bandiera bianca e trattare con Putin

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha ragione Papa Francesco sulla necessità di "alzare" eper la fine della guerra in Ucraina, afferma Vittorioa Fuori dal coro. Il direttore editoriale de Il Giornale è intervenuto nella puntata di mercoledì 13 marzo del programma condotto da Mario Giordano su Rete 4. "Non sono credente e non sono cattolico, quindi non mi appiattisco sul Papa in quanto tale - afferma- però in questa circostanza Francesco ha detto la pura, perché è molto meglio alzareche fare cinquanta funerali al giorno che continueranno per anni se non ci decideremo a sederci a un tavolo per". Il direttore tuona poi contro il presidente francese Emmanuel Macron su un possibile intervento ...