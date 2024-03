L’alpinista delle solitarie Dieci anni senza Anghileri

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Adalla scomparsa sul Monte Bianco il ricordo di Marco “Butch“vive ancora nelle sue salite. Era uno scalatore insolito nell’ambiente alpinistico lecchese: libero, spesso solitario, affascinato dalle grandi paretiAlpi così come amava giocare sulle sue montagne, le Grigne. Basta scorrere il suo curriculum per stupirsi ogni volta: prima ripetizione invernale solitaria della “Aste“ in Civetta, in quattro giorni, prima ripetizione e invernale della “Via Sonia“ alle Pale di San Lucano in quattro giorni, prima ripetizione solitaria e invernale della “Via Olimpo“ in Marmolada in tre giorni, prima ripetizione solitaria e invernale della “Via Casarotto“ alla Cima della Busazza in Civetta in tre giorni, prima ripetizione solitaria e invernale della “Via Casarotto“ alla Quarta Pala di San Lucano ...