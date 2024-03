La zona d' interesse | da oggi in 537 sale italiane il film di Jonathan Glazer | vincitore di due Oscar

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dain ben 537ildidi due, migliorstraniero e miglior sonoro. Alla quarta settimana di programmazione, diventano 537 i cinema italiani che ospitano Lad'di, che ha appena ricevuto due prestigiosi Preminelle categorie migliorinternazionale e miglior sonoro. Con oltre 3 milioni di incasso al box office e più di 455.000 presenze, Lad'continua così il suo incredibile percorso che l'ha portato a diventare unimperdibile, il must see della ...

