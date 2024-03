La villetta abbandonata | Intervenite

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Al primo “avviso“ aveva fatto seguito un nulla di fatto e stessa sorte hanno avuto le altre comunicazioni che si sono susseguite negli anni: alla fine non è restato altro da fare che imporre un intervento con un’ordinanza per provare a sanare una situazione che si trascina da tempo ed è stata segnalata come intollerabile dai vicini di casa. Al centro dell’attenzione unadi via Bonvicino che parea se stessa. Il primo avvertimento era scattato tre anni fa, nell’aprile del 2021, quando a seguito di una segnalazione e sopralluogo congiunto di polizia locale, ufficio verde e ufficio ambiente era stato accertato che la situazione del verde appariva problematica: in particolare alcune piante stavano invadendo le proprietà confinanti e nei box erano stati accertati segni di roditori. Era stato dunque avviato il procedimento con cui ...