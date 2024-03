La vergogna dei ladri di case | l’ultima | clamorosa vicenda a Roma

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 14 marzo 2024), 14 mar -Suidiè ancora una volta la trasmissione Fuori dal Coro a scoperchiare l’ennesimo scandalo, che stavolta riguarda un intero palazzo occupato a. A discapito di persone innocenti e ora in enorme difficoltà. Ma la questione apre a una riflessione molto più amara…di, aun palazzo intero occupato Un’intera palazzina nella periferia dioccupata da abusivi. È lo scenario tristissimo del servizio giornalistico andato in onda su Rete 4. Uno dei proprietari che vorrebbe vivere in casa sua, racconta dello stabile, una palazzina che “è composta da dieci appartamenti, tutti occupati da un anno e mezzo buono. Non sappiamo nulla, nonostante tutte le denunce fatte”. Uno degli occupanti così parla alla giornalista ...