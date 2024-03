La tratta con più disservizi parte da Roma Fiumicino | qual è il volo che subisce più ritardi e cancellazioni

(Di giovedì 14 marzo 2024) Per quanto riguarda laaerea dall'Italia a una destinazione straniera, è la rotta-Barcellona ad aver registrato nel 2023 il maggior numero di inconvenienti aerei soggetti a rimborso.

Baiano : maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie , arrestato 50enne dai Carabinieri di Avellino I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno tratto in arresto un 50enne di origini ... (puntomagazine)

Si avvicina un cambiamento importante in casa Monza . Le voci su una possibile cessione societaria continuano ad avvicendarsi, al di là... (calciomercato)

Il pulpito cinese. La rabbia per il bando Usa su TikTok di chi in patria blocca social occidentali e non: Il Congresso americano appare deciso a bloccare TikTok, con la Camera dei Rappresentanti che ha approvato ... che ha subito dichiarato che si tratta di una “decisione irragionevole” che “si ritorcerà ...huffingtonpost

Premio Elsa Morante, al via con vincitori delle sezioni Ragazzi: Al via l'edizione 2024 del Premio Elsa Morante, quest'anno idealmente dedicato al romanzo La Storia, a 50 anni dalla pubblicazione, con l'annuncio dei tre libri ... ha decretato all'unanimità i ...ansa

CONCERTO - A Vico Equense la magia di Pergolesi con “Stabat Mater” alla chiesa dei SS. Ciro e Giovanni: Sabato 16 marzo, alle ore 19:30, nella Chiesa dei Santi Ciro e Giovanni a Vico Equense andrà in scena lo Stabat Mater, il concerto pasquale sulla note della composizione commissionata nel 1734 a Giova ...napolimagazine