La tossina botulinica | il nuovo alleato della medicina e della chirurgia estetica

(Di giovedì 14 marzo 2024) Laha rivoluzionato il mondodegli ultimi anni, al punto che oggi è il trattamento dipiù richiesto non solo dalle donne ma anche dagli uomini. Ma come agisce? Qual è l’effetto che ne deriva? Lo abbiamo chiesto al dottor Riccardo Gazzola, chirurgo plastico e medico estetico di Smart Clinic all’interno di Oriocenter. Dottor Gazzola, ma che cosa fa esattamente questa sostanza? È una sostanza in grado di bloccare in maniera selettiva e precisa una proteina che consente la trasmissione neuromuscolare. In pratica dopo che laè entrata in azione, il nervo spara “a salve” e quindi i muscoli non si contraggono. Si tratta di un meccanismo ...