La Svezia vuole militarizzare Gotland | perché quest’isola rappresenta una minaccia per Putin

Danimarca, il governo vuole introdurre la leva obbligatoria per le donne: La Danimarca ha quasi sei milioni di abitanti e le sue forze armate contano circa 9mila soldati professionisti ...notizie

Copenaghen chiama le donne alla leva, 'per evitare la guerra': La Danimarca ha annunciato l'introduzione della coscrizione femminile a partire dal 2026, e l'estensione del servizio di leva da quattro a 11 mesi sia per gli uomini che per le donne, diventando così ...ansa

Il governo danese vuole introdurre la leva obbligatoria per le donne: Serve per rafforzare l'esercito, hanno detto i Socialdemocratici, ma anche per una questione di parità di genere: in Europa solo Norvegia e Svezia la prevedono già ...ilpost