La stretta di Amazon contro il reso facile | «C’è chi usa abiti di lusso per un mese e poi li restituisce»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 14 marzo 2024) Dal 25 marzo in Italia cambia la policy disul. Il tempo per restituire un prodotto acquistato che non ha soddisfatto il cliente passa da 30 a 14 giorni. Ci sarebbe anche una lista di prodotti sulla quale la regola è modellata: pc, elettronica, fotocamere, videogiochi. Che hanno un tasso dipiù alto. La decisione arriva perché tanti ne approfittano. Ovvero usano i prodotti per une poi li restituiscono. Magari per acquistare il modello successivo. Per questo una durata inferiore deldovrebbe aiutare i piccoli venditori e penalizzare i clienti più capricciosi. In Italia il tasso diè al 20%. Mentre tra le aziende c’è chi non usa più la spedizione gratuita e chi chiede un contributo di 5 euro per la restituzione. L’ambiente In più c’è un problema ...