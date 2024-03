La strada sprofonda | betoniera inghiottita dalla voragine | il video del salvataggio ad Atripalda

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lain via Cesinali adta al passaggio del mezzo pesante. I vigili del fuoco sono intervenuti con una gru.

Pubblicato il 21 Febbraio, 2024 Si è temuto il peggio, ma alla fine soltanto tanta Paura nel Salento per un Camion che è sprofonda to nella strada e ci è voluto l’intervento dei pompieri e delle ... (dayitalianews)

Tempo di lettura: < 1 minutoUn Piccolo sprofondamento si è verificato in via Kerbaker , nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli , in corrispondenza di una traccia di lavori effettuati ... (anteprima24)

Tempo di lettura: < 1 minuto Sprofonda improvvisamente la strada , betoniera finisce nella voragine . E’ quanto accaduto nelle scorse ore ad Atripalda in via Cesinali dove è stato necessario far ... (anteprima24)

Cede strada, betoniera sprofonda in una voragine nell’Avellinese: Cedimento stradale ad Atripalda, betoniera in una voragine. Danneggiati i sottoservizi idrici e la conduttura del gas metano ...avellino.occhionotizie

IL VIDEO - Atripalda, betoniera sprofonda in una voragine: I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti ad Atripalda in via Cesinali dove si è verificato uno sprofondamento della strada che ha parzialmente inghiottito una betoniera. La sala operativa ha ...rainews

Atripalda, sprofonda la strada: autobetoniera finisce nella voragine: sprofonda improvvisamente la strada e un'autobetoniera finisce nella voragine. E' successo ad Atripalda in via Cesinali dove è stato necessario far intervenire i vigili del fuoco di Avellino. La sala ...corriereirpinia