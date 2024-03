La storia di Flachi raccontata in un podcast Tra gol fantastici | squalifiche e cocaina | una ‘Vita Rovesciata’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 14 marzo 2024 – Francesco, detto ‘Ciccio’, straordinaria promessa del calcio degli anni 90, alla stregua di Totti e Del Piero, si racconta in Vita Rovesciata – Ascesa e caduta di un calciatore del popolo, unin 8 puntate scritto con Matteo Politanò. Già dai primissimi esordi viene corteggiato dalle più grandi squadre di calcio italiane, ma è con la Fiorentina che fa il suo esordio in serie A, per poi passare alla Sampdoria dove diventa, non solo una bandiera della squadra, ma anche il terzo marcatore di sempre dopo Vialli e Mancini, con ben 110 gol. Nel 2006, nel momento più alto della sua carriera, una squalifica per calcio scommesse ribalta tutto, innescando una reazione a catena che porta il calciatore a toccare il fondo. Il 2007 infatti è l’anno della rovesciata, ma purtroppo non in campo. È l’anno in cui arriva la prima ...