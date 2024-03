(Di giovedì 14 marzo 2024) Ha 20 anni, frequenta con successo l'ultimo anno dell’istituto professionale Marconi di Prato per grafico pubblicitario, ha seguito corsi di danza contemporanea e di nuoto, è appassionata di musica e adora le serie tv americane e come tante sue coetanee posta i suoi selfie su Instagram e TikTok. MaGennaro è anche lacondiin: è sua la voce della protagonista...

In una piccola comunità rurale, l’azienda familiare ha profonde radici nel tempo, un legame indissolubile che si estende dal passato dei nonni fino ai giorni nostri, coinvolgendo ora anche i nipoti. ... (milano-notizie)

È rimasta nella memoria storica di Miss Italia per essere stata una Miss sovversiva: capelli cortissimi e una dichiarazione che nel 2015, quando vinse il concorso di bellezza , creò scalpore: «Mi ... (gamberorosso)

Si chiama Alice Sabatini e ha vinto Miss Italia nel 2015. Oggi è di nuovo protagonista delle pagine di giornale per via del suo ritorno al basket , sport che pratica da anni, in serie B con il ... (ilfattoquotidiano)

Alla scoperta del primo laboratorio della Perugina: Nel servizio di Dario Tomassini, montaggio di Gabriele Liberati, le voci di Alice Coli - guida turistica abilitata e di Maria Elisa Giulietti - Gran Tour Perugia ...rainews

La storia di Alice, prima doppiatrice in Italia con sindrome di Down: "Sogno di fare la top model": Ha 20 anni, frequenta con successo l'ultimo anno dell’istituto professionale Marconi di Prato per grafico pubblicitario, ha seguito corsi di danza ...gazzettadelsud

Locatelli,Alice prima doppiatrice con sindrome di Down in Italia: Valentina è la storia di una bambina che sogna di fare la trapezista, un sogno che, con la sua determinazione e il suo coraggio, si trasforma in realtà. Complimenti ad Alice e a tutti coloro che hanno ...ansa