La storia dei tre studenti che salvano una donna dalle botte La docente | “Sono stati molti coraggiosi”

Ex circolo Valli: c’è l’ipotesi di un “parcheggio di ruspe” per i lavori in piazza Baldissera e linea 12: La storia del Valli Un luogo, porta del quartiere Borgo Vittoria ... aprire un tavolo di confronto con Rfi e Regione Piemonte riguardo la destinazione d’uso dei fabbricati della ex stazione Dora ...torinoggi

Asse tra l’Archivio di storia delle donne e il Parri. Domani un incontro sulla storia dell’aborto: Alleanza tra istituzioni culturali per presentare studi sulla storia delle donne. Incontri all'Archivio di storia delle donne e all'Istituto storico Parri. Un’alleanza tra istituzioni culturali per ...ilrestodelcarlino

Appello dei medici: "Morbillo e pertosse, completate il ciclo vaccinale": Aumento dei casi di pertosse e morbillo tra bambini e adolescenti in Toscana. Appello del presidente dell'ordine dei medici di Pistoia per verificare e completare la storia vaccinale. Copertura vaccin ...lanazione