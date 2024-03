La Starship di SpaceX sparisce nel nulla durante il rientro | cosa è successo

Il 14 marzo SpaceX dovrebbe tentare per la terza volta di portare nello spazio Starship . Il lancio sarà trasmesso in diretta streaming su X.com. Comunque andrà, sarà uno spettacolo da vedere.... ... (dday)

Starship fallisce la missione, la navicella di SpaceX si distrugge al rientro in atmosfera: L'enorme razzo Starship di SpaceX era decollato con successo per il suo terzo volo di prova senza pilota ma è stato poi distrutto mentre tornava sulla Terra, ha confermato Space X. Il ...ilmessaggero

Space X, nave persa durante il rientro in atmosfera ma per la Nasa il test è superato: Le congratulazioni della Nasa La Nasa si è congratulata con SpaceX dalla Nasa per il terzo test in volo della Starship. "Volo di prova riuscito!", ha scritto sulla piattaforma X l'amministratore capo ...tg.la7

SpaceX, la navicella Starship perduta durante il rientro nell'atmosfera: Prima però, è stato un susseguirsi di ovazioni da Starbase, la base spaziale di Boca Chica di SpaceX. Starship è decollata dalla costa del Texas in testa al razzo più potente mai costruito, e ha ...repubblica