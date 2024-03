La squadra. Badirou ha superato l'esame. L'attaccante sarà tesserato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Seduta pomeridiana a Pian di Massiano per i biancorossi di Formisano in vista della partita di domenica con il Gubbio (fischio di inizio alle 16,15). All’allenamento, il secondo della settimana, ancora assenti entrambi i portieri, Adamonis (fuori per motivi familiari ma non in dubbio per il match contro ladi Braglia) e Abibi alle prese con l’influenza. Con la febbre anche Matos. Da valutare giorno per giorno Lewis: il difensore che ha giocato non al meglio della condizione contro l’Ancona, continua a svolgere un lavoro differenziato, Formisano confida di averlo a disposizione contro il Gubbio. Assenze sicure nel match del "Barbetti" quelle di Bartolomei e Dell’Orco. I biancorossi proseguiranno la preparazione con sedute al mattino, Formisano è al lavoro per cercare la soluzione migliore per affrontare ladi Braglia che in casa ha ...