La spiegazione del finale de La zona d’interesse

(Di giovedì 14 marzo 2024) Osannato dalla critica per il modo coraggioso e assolutamente non convenzionale con il quale si approccia a uno dei periodi più tragici della storia umana, La(di cui trovate la nostra recensione) conduce il suo pubblico in un viaggio dentro l’orrore senza effettivamente mai portarlo sullo schermo, ma facendolo sentire – con le orecchie e attraverso le viscere – in maniera forte e chiara. La pellicola, quarto lavoro del regista britannico Jonathan Glazer recentemente premiato agli Academy Awards con l’Oscar al miglior film straniero e al miglior sonoro (non a caso), trae ispirazione da una storia vera, quella del comandante di Auschwitz Rudolf Höss e di sua moglie Hedwig, che conducevano una vita tranquilla insieme ai loro due figli (nel lungometraggio ne vediamo, invece, cinque) in un’idilliaca villetta a due piani all’ombra del ...