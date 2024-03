La Spagna rimpicciolisce il calcio italiano

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 14 marzo 2024) Sì nel ranking l’Italia è prima, molto probabilmente porteremo cinque squadre nella prossima maxi Champions. Ma è quando il gioco si fa duro che si vede la differenza tra i movimenti calcistici, tra le squadre, tra i calciatori e volendo anche tra gli allenatori. Ieri sera a Barcellona non diciamo che non ci sia stata partita ma il Barça ha vinto tre a uno, ha chiuso la pratica Napoli con un gol – il terzo – che equivale a tre tunnel di fila. Certifica una superiorità assoluta mentre a Napoli stanno suonando la grancassa del piagnisteo ennesima conferma di un Dna intriso di sconfittismo. E anche il modo migliore per non analizzare i reali motivi del disastro stagionale. Ma la vera sorpresa è stata questa sera. Atletico Madrid-Inter. La squadra del Cholo Simeone ha eliminato la prima in classifica in Serie A, la squadra che ha dominato, squarciato il campionato. Ha vinto 2-1 la ...