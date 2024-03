La Russia si prepara alla guerra nucleare col simulatore dello scenario dell' apocalisse

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 14 marzo 2024) Lainnon è più un taboo tant'è che all'ombra del Cremlino se ne parla sempre più di frequente. Dopo le dichiarazioni di Vladimir Putin che a pochi giorni dalle elezioni non ha esitato a parlare'uso di armi nucleari, gli scienziati'accademia militare “Generale Khrulev” hanno brevettato un ordigno che riprodurrebbe gli effetti di una bomba tattica. Unche dovrebbe “re le forze terrestri per operazioni nelle condizioni causate dallo scoppio'atomica”. Un mix di tritolo, liquidi infiammabili e sostanze chimiche che riproduceperfezione ciò che è avvenuto ad Hiroshima e Nagasaki: il fungo di fuoco, il lampo di luce accecante, l'onda d'urto che si propaga per chilometri. Unica ...