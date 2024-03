La rivoluzione non resti sulla carta

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Marmo ?attrazione fatale di una parte della sinistra per le tasse, con annesse vessazioni fiscali, ha radici e ragioni ideologiche talmente radicate nella sua constituency che basta anche solo parlare di fisco "amico" per suscitare riflessi pavloviani da giustizialismo tributario d’antan. Ora, lasciamo anche stare l’avviso della premier ("Non dirò mai che le tasse sono una cosa bellissima"), per fare il controcanto all’analoga e opposta formula usata qualche decennio fa dall’ex ministro dell’Economia di Prodi, Tommaso Padoa-Schioppa, che addirittura ricorse al superlativo ("Sono bellissime"). Il punto è la sostanza. Ebbene, dopo oltre cinquant’anni dall’ultimo riassetto fiscale complessivo, il governo Draghi, nell’ambito degli interventi strutturali legati al Pnrr, decise di mettere mano anche alla riforma tributaria. La fine anticipata di quell’esecutivo con tutti dentro, salvo ...