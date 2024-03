(Di giovedì 14 marzo 2024) LaUe sulle case green è destinata a rivoluzionare il settorein Italia. In pochi anni dovranno essere riqualificati “oltre 500milapubblici e circa 5diprivati”, quelli che oggi hanno “prestazioni più scadenti”. E ognuno di questi è “composto da una o più unità immobiliari”. Senza contare, in questa stima, le nuove costruzioni. Le cifre le fornisce la Fillea Cgil, ricordando che entro il 2030 dovranno essere ridotti del 55% i consumi energetici attraverso la ristrutturazione deglicon peggiori prestazioni dal punto di vista energetico. In particolare, spiega la sigla, “le ristrutturazioni dovranno coinvolgere il 15% degli immobili in classe F e G e, entro il 2033, il 26% deglidi classe energetica più ...

La rivoluzione immobiliare: con la direttiva Ue lavori su 5,5 milioni di edifici: La direttiva case green porterà a una vera e propria rivoluzione immobiliare: in Italia dovranno essere ristrutturati 5,5 milioni di edifici. La direttiva Ue sulle case green è destinata a ...lanotiziagiornale

Direttiva Case Green: la rivoluzione degli edifici a emissioni zero: L'UE ha approvato la direttiva Case Green per edifici climaticamente neutri entro il 2050, introducendo standard severi su emissioni zero e rinnovabili, con esenzioni per edifici storici e culturali.edilizia

Bologna, rivoluzione in via Riva Reno. "Parcheggi che scompaiono: i residenti non arrivano a casa": Alberto Zanni, presidente nazionale di Confabitare : "Ogni giorno ci chiamano persone anziane e famiglie. Un signore con una gamba ingessata mi ha chiesto come può fare. Ci sono problemi di ogni tipo" ...ilrestodelcarlino