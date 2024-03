La Rinascita ha trovato solidità Attacco super | la difesa funziona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) È il weekend della Coppa Italia, quello che sta per arrivare, ma allo stesso tempo sono giorni scelti appositamente dalla maggioranza delle squadre di A2 per recuperare la partita del terzo turno saltata per indisponibilità di giocatori chiamati in nazionale. Nello spezzatino della programmazione, oggi si recupera già Udine-Luiss Roma, mentre domani sarà la volta di Cividale -Torino, estremamente interessante in ottica Rbr. Domenica spazio a RivieraBanca-Latina e Chiusi-Cremona, mentre per Fortitudo-Treviglio e Cento-Trapani bisognerà aspettare addirittura il 10 aprile, con emiliani e siciliani impegnati nella Final Four di Coppa. RivieraBanca si guarda intorno e vede fermento, nervosismo, cambi di allenatore e infortuni vari che stanno mettendo nel panico diverse squadre. Non Rimini, che il suo ‘periodo no’ l’ha già passato e oggi viaggia col vento nelle vele, forte di 8 vittorie ...