La rinascita di Giorgio Montanini dopo 45 giorni di coma | “Prima c’era sempre qualcosa da bere”

(Di giovedì 14 marzo 2024)che la vita gli ha imposto un lungo stop dovuti ai 45inper una polmoniti,si rimette in gioco: "Adesso trovo tutto piu? leggero e vivo molto meglio, mi faccio scivolare addosso la pesantezza di certi momenti".

A Off Topic la festa più antica del mondo: si celebra il Capodanno persiano: Il 20 marzo, Off Topic si tinge dei colori della Persia per celebrare Nowruz, il Capodanno persiano. Una parola - Nowruz -, che significa "nuovo giorno", che indica la festa più antica del mondo e ...torinotoday

Torna "Studio Battaglia", 3 nuovi episodi dal 19 marzo su Rai1. Bobulova: «Una serie molto avanti, sulla parità di genere»: Sarà la rinascita, il comun denominatore dei nuovi episodi di “Studio Battaglia”. La seconda stagione della fiction con Lunetta Savino, Barbora Bobulova e Miriam Dalmazio, in ...leggo

Giorgio Marchesi commuove su Alda Merini-Folle d’amore: racconterà un dramma: Folle d’amore – Alda Merini, parla l’attore Giorgio Marchesi e svela qualche dettagli in più Nella serata di domani, ...televisionando