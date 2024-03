La regina del corteo storico. Il “tesoro“di Ghi Meregalli e quelle favole in brianzolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) Si avvicina il periodo della Rievocazione storica monzese. Un rito collettivo che si ripete da 43 edizioni e che quest’anno sarà dedicato a San Gerardo, nell’850° anniversario dell’istituzione dell’Ospedale di Monza, oggi diventato Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs). Era il 19 febbraio 1174 quando veniva stipulata ufficialmente la Convenzione per la nascita dell’ospedale San Gerardo, siglata dall’allora l’arciprete di Monza e i consoli del borgo di Modoetia, convenzione promossa da Gerardo dei Tintori che metteva a disposizione la casa paterna. Ilè in calendario per sabato 8 giugno, ma nei giorni precedenti verrà dato ampio spazio alla presentazione in esclusiva dei manufatti, realizzati nel corso degli anni dalle associazioni legate alla rievocazione. Sì, perché tra chi realizza gli abiti, chi gli oggetti testimoniali, i 350 ...