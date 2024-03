La realtà aumentata entra nelle aule universitarie

(Di giovedì 14 marzo 2024) Metaversity è il progetto dell’Università Cattolica di Milano che esplora il potenziale delle tecnologie virtuali per la didattica del futuro

Occhiali in realtà aumentata PlayStation sono oggetto di un nuovo brevetto di Sony. Il documento, depositato nell’agosto 2023, è stato reso pubblico nei giorni scorsi. La tecnologia che viene ... (game-experience)

'Dove credi di non andare': Simona Mosco presenta il suo libro polisensoriale: ... musiche e canzoni originali ispirate alle tematiche trattate, animazione delle illustrazioni in realtà aumentata e la lettura integrale di ciascun capitolo in modalità audiolibro. CONTENUTI ...

Mondly: cambia il modo di imparare le lingue con la Realtà Aumentata: Con corsi in 41 lingue diverse e l'impiego di strumenti come la realtà aumenta e realtà virtuale, questa piattaforma si distingue per il suo approccio innovativo. Impara una nuova lingua con Mondly ...