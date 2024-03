La positività cambia il mondo | Ragazzi | allenate la felicità

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Idi oggi sono felici? "Meno di quanto dovrebbero e potrebbero", spiega Walter Rolfo, presidente della Fondazione dellaETS, che proprio ai giovani e alle scuole dedica un progetto (Chi è felice non bulla, non sballa e non molla) di cui fa parte l’Happiness on Tour, uno show motivazionale sulla, in scena il 20 marzo, Giornata Mondiale della, al Forum di Assago. Perché sono infelici e come possono raggiungere, invece, la? "Una ricerca di Shawn Achor, ha dimostrato che non è il successo a renderti felice, ma è lache porta ad avere successo. Uno studente felice quindi, avrà più possibilità di passare gli esami o di laurearsi prima, e sarà meno dedito a bullismo, uso di droghe e abbandono scolastico. Per questo, come Fondazione della ...