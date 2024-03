La pista da bob di Cortina non rappresenta proprio un servizio essenziale alla comunità

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) di Simonetta Lucchi Ora, si sta forse stancando. La “gente di montagna”, come secondo alcuni ospiti in popolari trasmissioni televisive. Definizioni di luoghi ecosì com’erano ancora non più di cinquant’anni fa. Ma, ormai, perlopiù scomparsi. “Le Olimpiadi bene o male portano movimento, portano qualche soldo, e mi dispiace per i larici, ma la facciamo questa Olimpiade o non la facciamo? Se la facciamo non dobbiamo renderci ridicoli e quindi non avere i mezzi, non avere i trampolini, non avere le piste da bob”, dice lo scrittore ertano. Già, per i 500 larici, dispiace. “Vorrei essere un larice” – scriveva Norbert Conrad Kaser, il più grande poeta tedesco, altoatesino, che scriveva in lingua italiana: “Molto più vecchio vorrei diventare, di lui”. Non fu così, purtroppo. L’amico Alexander Langer si chiedeva perché così poche persone fossero presenti nel 1978 al ...