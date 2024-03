La parabola di Walter Chiapponi come metafora dei nostri tempi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 14 marzo 2024) L’abbandono dal ruolo di direttore creativo di Blumarine da parte del sensibiledeve essere lettoun sintomo non di una sua crisi personale, ma quella di un intero sistema che vampirizza sentimenti e competenze. La sempre più inquietante collisione tra le richieste dei Ceo versus gli universi creativi dei designer crea fratture anche emozionali oltre che professionali. Non sappiamo nulla di più se non ciò che recita uno scarno comunicato stampa: “Voglio ora concentrarmi su nuove iniziative e progetti a sfondo sociale e umanitario per riapprodare, poi, al tempo giusto, sulle passerelle”. Così affermanel testo destinato a comunicare il suo divorzio dal brand. Ma quale sarà “il tempo ...