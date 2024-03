La nuova intelligenza artificiale di Google per i videogiochi non è creata per vincere

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 14 marzo 2024) (Adnkronos) –DeepMind è al lavoro su SIMA, un’progettata per apprendere le abilità di gioco in maniera sorprendentemente umana. Questo sistema, acronimo di Scalable, Instructable, Multiworld Agent (Agente Scalabile, Istruibile e Multi-mondo), rappresenta un salto qualitativo nell’interazione tra giocatori umani enei. SIMA è al momento oggetto di ricerca e non è ancora pronto per il grande pubblico, tuttavia le sue potenzialità lasciano presagire una rivoluzione nel modo in cui interagiremo con i mondi virtuali. A differenza degli agenti AI tradizionali, spesso programmati pera ogni costo, SIMA si concentra sull’esecuzione di compiti assegnati, apprendendo a giocare in modi che si ...