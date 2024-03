La nuova frontiera di Air Max | Air Max Dn

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un nuovo percorso La Nike Air Max Dn segna unagenerazione nella rivoluzione dell’ammortizzazione delle calzature iniziata da Nike più di tre decenni fa, un’icona reimmaginata per l’espressione di sé – e di come ci si sente a camminare sull’aria. Apparsa per la prima volta nella Nike Air Max Dn, Dynamic Air si concretizza in unaunità Nike Air a doppia camera e a quattro tubi, progettata per un comfort irreale, una falcata fluida e un rimbalzo massimo. L’unità d’aria a doppia pressione è composta da due camere pressurizzate, ciascuna con due tubi. Le due camere sono specificamente regolate con una pressione più alta nei due tubi posteriori (15 psi) e una pressione più bassa nei due tubi anteriori (5 psi). Leggi anche: Nike presenta le novità running per il 2024 Mentre ci si muove, l’aria scorre liberamente tra i tubi di ciascuna camera. ...