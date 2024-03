La nuova certificazione informatica basata sul DigCompEdu | EIPASS e OrizzonteScuola Iscriviti all’evento DIDACTA

(Di giovedì 14 marzo 2024) Un viaggio che parte dalle competenze digitali richieste dall’Europa nel, accompagnando docenti e formatori verso un percorso che permetta loro di acquisirle e certificarle. L’evento formativo si terrà il 22 Marzo 2024, dalle ore 10.30 alle ore 11.20 presso la sala Eventi E1 – Spadolini Inferiore della FieraFirenze 2024 Clicca qui per L'articolo .

Cedole mensili senza vincoli: A inizio mese Unicredit ha quotato su Cert-x una nuova tranche di 39 certificati Fixed Cash Collect su singoli titoli azionari, tutti con scadenza di soli 16 mesi (18 o 19 giugno 2025): l’operatore ...milanofinanza

certificazione Unica e funzionalità: Nella nuova sezione, vista nelle slide precedenti, le istruzioni dell’AE, richiedono di esporre, come vedremo nelle immagini dopo, ai punti 783 o 786, i generici «altri redditi non sportivi» già ...adnkronos

nuova sede per l'ufficio postale di Farindola: Come fanno sapere da Poste Italiane: una struttura accogliente, sicura e moderna e operativa da oggi in piazza Mazzocca secondo il modello “Polis” ...ilpescara