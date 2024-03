La notte dell’Europa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 14 marzo 2024) Vedo sui giornali, anche su un quotidiano come Repubblica, una volta santuario della sinistra, che un mare di lettori gongola per la vittoria del centrodestra in Abruzzo. Mi deprime.Gemma Palestinivia email Cara lettrice, ho notato anch’io l’osceno godimento di chi è un fascio da una vita e oggi esce allo scoperto con protervia perché si ritiene sdoganato dal presente governo. È uno spettacolo insulso ma sociologicamente interessante. Se godono così tanto, è perché temevano il peggio, sapendo che razza di maramaglia è il centrodestra abruzzese (e non solo abruzzese) con il presidente Marsilio che governa da remoto dalla sua casa alla Garbatella e nella sua beata ignoranza fa fatica a trovare l’Abruzzo sulla carta geografica e non saprebbe arrivarci, senza autista. Uno spettacolo sociologicamente interessante, dicevo, che meriterebbe di essere studiato, ma non mi risulta vi siano ancora ...