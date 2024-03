La #nospendchallenge è decisamente diversa dalle altre sfide social perché si propone l' obiettivo di gestire meglio i propri soldi e ridurre il proprio impatto ambientale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 14 marzo 2024) Avarizia o minimalismo estremo? Nulla di tutto questo. La nuova sfidaè molto di più: si tratta di spendere poco o nulla per vivere in modo più sostenibile riducendo ilsull’ambiente. Una challenge che si allontanatipichedanetwork e che nasce da motivazioni valide e interessanti. Serie tv green: 10 titoli per comprendere e salvaguardare l’ambiente ...