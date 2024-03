La navicella Starship si perde nell’atmosfera | ma la missione è compiuta | “Vivremo su altri pianeti” video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 14 marzo 2024) SpaceX ha lanciato con successo il razzoper il suo terzo lancio di prova. Peccato però che sia andato distrutto nella fase di rientro, come ha reso noto la compagnia di Elon Musk, che su X ha mostrato anche le immagini del «campo di plasma super caldo crescere mentre l’astronave rientra». lacomunque è stata un successo: parola della Nasa che si è subito congratulata per l’importante passo avanti messo a segno. Watch the super hot plasma field grow asre-enters the atmosphere! pic.twitter.com/to4UOF2Kpd — Elon Musk (@elonmusk) March 14, 2024 SpaceX, lasparisce dai radar nella fase di rientro La nave spazialedella SpaceX è andata perduta durante il rientro ...