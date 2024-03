La matematica? Un gioco In occasione del Pi Greco Day | via a laboratori tra puzzle e rompicapo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 14 marzo 2024) Firenze, 13 marzo 2024 - Ladiventa un, trae giochi di società. Si celebra oggi il PiDay, dedicato ad una delle costanti matematiche più famose della storia. Ogni anno viene scelto un tema diverso per stimolare la creatività e mettere in luce le connessioni tra laed il mondo che ci circonda: per il 2024 si punta sul, con tanti eventi in programma in Italia e nel mondo. A Firenze, appuntamento il 16 marzo dalle 10 alle 13 con ‘Play with math’ a Novoli, nella piazza del centro commerciale San Donato. I volontari del Dopolavoro matematico presenterannotematici rivolti a tutte le fasce di età per avvicinare le persone in modo divertente a concetti matematici di una certa complessità. ...