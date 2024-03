La mafia inondava di cocaina le piste da sci della Valtellina | donne e neonati usati per lo spaccio | 11 misure cautelari

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) La polizia di Stato ha smantellato una vasta rete didiche operava principalmente nella zona di Livigno, in provincia di Sondrio, e sulle rinomateda sci. L’operazione, denominata “Apre’s-ski” ha portato a cinque arresti in carcere, cinque ai domiciliari e una persone sottoposta a obbligo di dimora. La lunga indagine di polizia ha permesso di definire il modus operandirete di narcotraffico, attiva tra Livigno, Torino e la Francia. Il gruppo criminale – spiegano gli inquirenti – operava con estrema audacia, utilizzando ancheche vendevano la droga in presenza dei loro figli. A tenere il filo dei collegamenti fra i trafficanti c’era un latitante ricercato per omicidio legato alla potente ...