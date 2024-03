La libertà è un bene inviolabile | Eppure troppi sono in carcere

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 14 marzo 2024) Mauro Palma è il primo Garante nazionale delle persone private delledal 2016 al gennaio 2024. Qual è l’ispirazione della Costituzione in tema di restrizione delle, pene e detenzione trattate negli articoli 13 e 27? "Bisogna innanzitutto inquadrarli negli artt. 2 e 3, che affermano la dignità della persona e il dovere di solidarietà, per capire l’inquadramento della pena nella Costituzione. Il primo comma dell’art. 13 afferma che laè un’. Si può privarne qualcuno solo in presenza di una legge e di un giudice. Si tratta anche dell’unico articolo della Carta che prevede una punizione: per chi esercita ’violenza fisica o morale’ su persone detenute. Questo rendeva incredibile che non ci fosse una legge sulla tortura in Italia: approvata solo nel 2017, dopo le ...