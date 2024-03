La lezione | la violenza non è un gioco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 14 marzo 2024) La Scuola Primaria di Chignolo Po dice “ NO” allacontro le donne. Ogni giorno, all’ingresso e all’uscita della nostra scuola, fa capolino su di una collinetta, una panchina rossa, simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più, portata via dalla. La panchina rossa era stata inaugurata il 6 giugno 2018 ed è stata posizionata nei pressi della scuola poiché, è proprio da piccoli che si comincia ad imparare il rispetto verso gli altri. Per questo motivo, gli alunni della Scuola Primaria di Chignolo Po, insieme ai loro docenti, durante l’anno scolastico, e non solo il 25 novembre, organizzano momenti di riflessione sulle ingiustizie e sulle sfide che le donne affrontano nella lotta contro la. In ogni disciplina vengono realizzati laboratori, discussioni e attività che permettono agli alunni di porre ...